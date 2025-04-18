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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Парижі анонсували новий раунд переговорів з Україною та США щодо миру

Під час першого раунду перемовин обмін думками сторін щодо досягнення миру.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Переговори у Парижі

Переговори у Парижі / © Міністерство закордонних справ України

У Франції під час переговорів між США, Україною, Великою Британією, Францією та Німеччиною було домовлено про проведення нового раунду перемовин за підсумками першої зустрічі у такому форматі.

Про це інформує BFMTV з посиланням на джерела у Єлисейському палаці.

Представники Франції заявили, що на зустріч представників пʼяти країн у Парижі в четвер "відбувся чудовий, якісний обмін думками, спрямований на досягнення міцного миру для України".

"Сьогодні в Парижі ми запустили процес, який є позитивним і в якому беруть участь європейці", – відзначили там.

Крім того, джерела видання повідомили, що нова зустріч представників США, України та трьох європейських держав запланована на наступний тиждень у Лондоні.

Раніше повідомлялося, що у Парижі відбулися зустрічі делегацій України та США, а також представників країн-учасниць «коаліції охочих». Учасники зустрічей обговорювали припинення вогню та майбутні практичні кроки на шляху до миру в Україні.

Ми раніше інформували, що речник Кремля Дмітрій Пєсков під час брифінгу для журналістів наголосив, що контакти між Росією та США залишаються основним треком, яким ведеться робота щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

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