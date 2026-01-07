У Парижі Зеленський провів зустріч із представниками команди президента США: про говорили

Зеленський у Парижі / © president.gov.ua

У Париж Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками команди президента США — Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Про це інформує офіційний сайт глави держави.

Під час переговорів сторони обговорили конкретні питання співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки, спрямовані на досягнення справедливого й сталого миру. Окрему увагу приділили сьогоднішній зустрічі Коаліції охочих, а також документам, які були підписані та схвалені за її результатами.

Також ішлося про можливу участь американських партнерів у відбудові та економічному відновленні України. Сторони обмінялися баченням подальших напрямів двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

Крім того, 7 січня в Парижі делегації України, США та європейських країн продовжать роботу над гарантіями безпеки та формуванням базової рамки для завершення війни.

В українську делегацію, яка працюватиме в Парижі, увійдуть керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, керівник фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія та радник Офісу Президента Олександр Бевз.