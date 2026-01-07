- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 35
- Час на прочитання
- 1 хв
У Парижі Зеленський провів зустріч із представниками команди президента США: про говорили
Президент України Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з представниками команди президента Сполучених Штатів Америки — Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили співпрацю для досягнення справедливого миру та подальші безпекові гарантії.
У Париж Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками команди президента США — Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.
Про це інформує офіційний сайт глави держави.
Під час переговорів сторони обговорили конкретні питання співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки, спрямовані на досягнення справедливого й сталого миру. Окрему увагу приділили сьогоднішній зустрічі Коаліції охочих, а також документам, які були підписані та схвалені за її результатами.
Також ішлося про можливу участь американських партнерів у відбудові та економічному відновленні України. Сторони обмінялися баченням подальших напрямів двосторонньої та багатосторонньої співпраці.
Крім того, 7 січня в Парижі делегації України, США та європейських країн продовжать роботу над гарантіями безпеки та формуванням базової рамки для завершення війни.
В українську делегацію, яка працюватиме в Парижі, увійдуть керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, керівник фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія та радник Офісу Президента Олександр Бевз.