У Пекіні "не виключають можливості" зустрічі Сі та Зеленського, але згадують "інтереси безпеки РФ"

Представник Китаю при Євросоюзі Фу Цун заявив, що Пекін "не виключає можливості" переговорів глави КНР Сі Цзіньпіна та президента Володимира Зеленського. Це може бути або телефонна розмова, або зустріч.

Про це китайський політик повідомив в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, "не виключена можливість" потенційної телефонної розмови або зустрічі Сі та Зеленського. Фу Цун наголошує, що високопосадовці КНР контактували зі своїми українськими колегами.

За словами дипломата, що з боку ЄС "було б помилкою" дозволити війні проти України диктувати свої відносини з Пекіном. Він вважає, що є "простір для переговорів і навіть для того, щоб Китай та ЄС об'єднали зусилля у сприянні миру".

"Я не думаю, що це раціональний підхід пов'язувати відносини з Китаєм виключно з українською кризою. Необхідно поважати законні інтереси безпеки Росії. Це не чорне та біле, як деякі люди думають", - сказав Фу Цун.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну. За словами глави держави, він не контактував з китайським лідером від початку повномасштабного вторгнення Росії.

У МЗС Китаюзаявили, що підтримуватимуть діалог зі всіма сторонами "українського питання". Втім, конкретної інформації про візит Сі Цзіньпіна до України не мають.

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