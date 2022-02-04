У Пекіні розпочалася зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном (фото)

Путін і Сі Цзіньпін через карантинні обмеження не тиснути руки, а лише помахали один одному.
Президент Росії Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін у п'ятницю, 4 лютого, розпочали переговори в Пекіні.
Про це повідомляють росЗМІ.
Зустріч відбувається у особняку "Фанхуаюань" державної резиденції "Дяоюйтай". Китайський лідер зустрів Путіна, привітавши його російською.
Путін і Сі Цзіньпін через карантинні обмеження не тиснути руки, а лише помахали один одному. Потім вони зробили спільну фотографію та пішли до зали переговорів, де розпочалася зустріч за участю делегацій двох країн.
Очікується, що за підсумками російсько-китайських переговорів зустрічі буде ухвалена спільна заява, а також підписано близько 15 угод.
На сайті Кремля уточнюється, що Путін і Сі Цзіньпін планують обговорити поточний стан та перспективи розвитку російсько-китайського всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії.
Лідери обговорять співпрацю у торговельно-економічній, інвестиційній, енергетичній, науково-технічній та гуманітарній сферах, а також виступлять із спільною заявою з питань міжнародної тематики.
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