У Пентагоні не дали ствердної відповіді, що Росія може напасти на Україну 16 лютого

У Пентагоні не дали ствердної відповіді, що Росія може напасти на Україну 16 лютого

В останні дні сильно збільшилася кількість міжнародних пеговорів щодо російської агресії.

У Міноборони США не підтвердили інформацію, що ніби Росія планує повномасштабний військовий наступ на Україну від 16 лютого.

Повідомлення про можливе вторгнення не зміг підтвердити представник Пентагону Джон Кірбі в інтерв'ю Fox News, пише УНІАН.

"Я не в змозі підтвердити ці повідомлення", - сказав Кірбі і додав, що США вважають, що "великі воєнні дії можуть статися будь-якого дня".

Західні ЗМІ раніше повідомили, що ЦРУ та американські військові надіслали НАТО та союзникам інформацію про можливий напад Росії на Україну 16 лютого. Таку ж інформацію союзникам ніби повідомив і президент США Джо Байден, пише видання Politico з посиланням на джерела.

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Водночас у Пентагоні заявили, що американські солдати не будуть воювати в Україні.

Нагадаємо, що низка західних ЗМІ повідомляють із посиланням на джерела в спецслужбах та дипломатичних установах інших країн, що Росія ніби планує військове вторгнення до України вже наступного тижня.

Щодня відбуваються десятки дипломатичних перемовин між лідерами країн щодо російської агресії.

Президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого поговорив телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала понад півтори години. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України. Після того Макрон переговорив із Зеленським, а також канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Президент США Джо Байден 12 лютого також поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала понад одну годину. Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.

Увечері 13 лютого має відбутися телефонна розмова Байдена із Зеленським.

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