У Пентагоні не помітили змін у російських стратегічних силах після "призупинення" РФ договору щодо ядерної зброї

Станом на зараз Росія змінила конфігурацію своїх ядерних можливостей.

У Міністерстві оборони США не помітили мін у позиції стратегічних ядерних сил Росії після заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо призупинення участі РФ у договорі СНО-ІІІ.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Ми вважаємо прикрим, що вони вирішили призупинити свою участь у договорі СНО-ІІІ. Це безвідповідально, враховуючи можливі наслідки того, про що ми говоримо»,- зазначив представник американського оборонного відомства.

Зараз Вашингтоні не спостерігають, щоб Росія змінила конфігурацію своїх ядерних можливостей.

«Щодо позиції стратегічних сил Росії, ми не бачили жодних ознак того, що вона змінилася, так само як і ми не змінили нашої позиції»,- резюмував речник Пентагону.

Нагадаємо, що раніше експерт пояснив, чим загрожує те, що Путін призупинив участь Росії у договорі про ядерні озброєння.

До того ж російський посол розповів, в яких випадках Москва може застосувати ядерну зброю.

Зауважимо, що Путін пригрозив, що Росія готова випробовувати ядерну зброю. За твердженням Путіна, США нібито "розробляють нові типи ядерних боєприпасів".

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