У Пентагоні не виключають, що загроза великого міжнародного конфлікту зростає: деталі

Вторгнення РФ в Україну є найбільшою загрозою миру й безпеці Європи та, можливо, всього світу» за останні кількадесят років.
Голова об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Мілі переконаний, що чинний порядок у світі стає дедалі нестабільнішим, і загроза серйозного міжнародного конфлікту збільшується.
Про це Міллі заявив під час слухань у комітеті з питань збройних сил Палати представників США, - пише Укрінформ.
«Ми поринаємо у світ, який стає дедалі нестабільнішим, і потенціал серйозного міжнародного конфлікту зростає, а не зменшується», - підкреслив генерал.
Сполученим Штатам і загалом західній демократії загрожують Китай і Росія, які мають великий військовий потенціал і прагнуть «докорінно змінити правила, засновані на нинішньому глобальному порядку».
За словами Міллі, вторгнення РФ в Україну є «найбільшою загрозою миру й безпеці Європи та, можливо, всього світу» за останні кількадесят років.
Водночас він наголосив, що радий бачити, як світ гуртується навколо України.
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