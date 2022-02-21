У Пентагоні обіцяють зробити все можливе, щоб ескалація в Україні через агресію РФ не поширилася на Польщу

У Пентагоні обіцяють зробити все можливе, щоб ескалація в Україні через агресію РФ не поширилася на Польщу

Очільник Пентагону заявив про намір забезпечити безпеку військових США.

США не збираютьс я використовувати своїх військових в Україні, але зроблять все можливе, щоб запобігти поширенню агресії РФ на Польщу та забезпечити безпеку американських військовослужбовців.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін в коментарі ABC News.

"Президент Байден дуже чітко сказав, знаєте, про те, що ми не збираємося використовувати сили в Україні. І ми зробимо все можливе, щоб захистити наші війська та наших польських партнерів, щоб не було перекидання через кордон. Це те, за чим ми будемо спостерігати, і ми будемо піклуватися про те, щоб переконатися, що ми зробили правильні кроки, щоб спробувати запобігти цьому", - сказав він.

Як повідомлялося, Байден погодився зустрітися з Путіним, якщо РФ не здійснить військових дій проти України.

Нагадаємо, США попередили американців про загрози терактів в Росії.

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