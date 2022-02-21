Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Пентагоні обіцяють зробити все можливе, щоб ескалація в Україні через агресію РФ не поширилася на Польщу

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Пентагоні обіцяють зробити все можливе, щоб ескалація в Україні через агресію РФ не поширилася на Польщу

Ілюстрація / Facebook / Командування об'єднаних сил ЗС України

Очільник Пентагону заявив про намір забезпечити безпеку військових США.

США не збираються використовувати своїх військових в Україні, але зроблять все можливе, щоб запобігти поширенню агресії РФ на Польщу та забезпечити безпеку американських військовослужбовців.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін в коментарі ABC News.

"Президент Байден дуже чітко сказав, знаєте, про те, що ми не збираємося використовувати сили в Україні. І ми зробимо все можливе, щоб захистити наші війська та наших польських партнерів, щоб не було перекидання через кордон. Це те, за чим ми будемо спостерігати, і ми будемо піклуватися про те, щоб переконатися, що ми зробили правильні кроки, щоб спробувати запобігти цьому", - сказав він.

Як повідомлялося, Байден погодився зустрітися з Путіним, якщо РФ не здійснить військових дій проти України.

Нагадаємо, США попередили американців про загрози терактів в Росії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

За інформацією зі США, в Росії є списки українців, із якими планують "розправитися" | Новини світу

За інформацією зі США, в Росії є списки українців, із якими планують "розправитися" | Новини світу
Наступна публікація