У Пентагоні переконані, що надання Україні допомоги змінить динаміку війни з РФ

США вірять, що підготовка та обладнання, які вони надають Україні, змінять динаміку на полі бою у війні проти Росії та дозволять силам Києва прорвати російську оборону.

Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін в інтерв’ю CNN.

«Ми навчаємо та споряджаємо кілька бригад механізованої піхоти — це досить значні можливості», — сказав Остін.

«На додаток до цього, додаткова артилерія, і тому вони матимуть можливість прорвати російську оборону та маневрувати, і я думаю, що це створить іншу динаміку».

Остін повторив спільну думку інших американських посадовців, включаючи американського президента Джо Байдена, повторивши, що США залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно.

«Поки Україна продовжує проводити операції і продовжує працювати над тим, щоб повернути свою суверенну територію, ми будемо з ними», — сказав він, додавши, що міжнародне товариство буде з Україною, коли бойові дії припиняться.

США та їхні союзники надали українцям боєприпаси, системи озброєння та навчання на мільярди доларів з початку війни рік тому — 29,8 мільярда доларів із них лише від США з початку російського вторгнення. Нещодавно це включало такі важливі елементи, як ракетна система Patriot і танки M1 Abrams, хоча обидва вимагають значного навчання та можливостей обслуговування.

Остін сказав, що ці додаткові можливості будуть мати значення.

«Я думаю, що те, що ми робимо, можливості, які ми надаємо — знову ж таки, можливості, а не просто платформа — можливості, які ми надаємо, я думаю, дозволять українцям почати змінювати динаміку на полі бою», - додав він.

«Тож замість того, щоб зайти в глухий кут, ви, ймовірно, побачите, що українці формують цю боротьбу, щоб вони могли створювати можливості для себе та використовувати ці можливості в майбутньому», - уточнив він.

"Українці зацікавлені в тому, щоб вивести росіян з їхньої суверенної території", - сказав він. «І я думаю, що це, ймовірно, буде їхньою метою, але я дозволю українцям говорити за себе», - підкреслив посадовець.

Нагадаємо, також очільник Пентагону США Ллойд Остін у Брюсселі відповів на питання щодо постачання Україні бойової авіації.

Зазначимо, що на 9 "Рамштайні" рішення щодо ракет і авіації ні США, ні союзники ще не ухвалили.

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