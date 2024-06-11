У Пентагоні переконані, що завдяки допомозі США українські війська можуть надалі утримувати лінію оборони

Росіяни дійсно сповільнилися з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом.

Американська допомога дала Україні змогу сповільнити наступальні дії військ РФ на Харківщині, а також забезпечити міцне утримання лінії оборони.

Про це на пресбрифінгу заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Росіяни дійсно сповільнилися з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом», - сказав представник оборонного відомства США.

За його словами, це демонструє, що допомога, яка надходить ЗСУ зі Сполучених Штатів, дає реальні результати, і українські війська можуть надалі утримувати лінію оборони.

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«Ми усвідомлюємо, що ще потрібно зробити багато, аби забезпечити їх украй необхідною допомогою, і ми продовжимо докладати зусиль», - зазначив Райдер.

Він нагадав, що за кілька днів у Брюсселі відбудеться чергове засідання у форматі «Рамштайн», де ці питання обговорюватимуться з усіма союзниками й партнерами.

Нагадаємо, раніше про виділення нового пакету допомоги від США писало видання Associated Press. До нього увійдуть, зокрема, боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди. Зазначалося, що Сили оборони можуть використати нове озброєння для завдавання ударів по "загрозах всередині Росії, щоб захистити місто Харків від потужного російського нападу".

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