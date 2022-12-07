У Пентагоні переконують, що США не заважають Україні розвивати власний ударний потенціал на великій відстані

США не втручаються у можливості України розвивати її власний ударний потенціал.

Сполучені Штати Америки не планують втручаються у процес розробки в Україні власного бойового потенціалу для завдання ударів на великій відстані.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, - пише Укрінформ.

«Чи США працюють над тим, щоби завадити Україні розвивати свій власний ударний потенціал на великій відстані? Коротка відповідь – ні, ми цим абсолютно не займаємося», - сказав очільник Пентагону.

Посадовець наголосив, що Сполучені Штати Америки вже витратили понад $19 мільярдів лише на оборонну підтримку України.

«Крім того, ми регулярно залучаємо союзників і партнерів, щоби вони також забезпечували допомогу у сфері безпеки», - зазначив Остін.

Також військовий чиновник згадав про роботу контактної групи з питань оборони України, у так званому форматі «Рамштайн», яка збирається щомісяця.

«І коли я там зустрічаюся з нашими колегами, мене надихає рівень їхньої відданості та рішучості», - резюмував Остін.

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Заяви Пентагона про війну в Україні

Раніше у міністерстві оборони США заявили, що Росія навмисно вбиває цивільних українців та руйнує інфраструктуру. Сусідні країни дивляться з тривогою на таку імперські агресію росіян і ця тривога тільки наростає.

Також очільник Пентагону Ллойд Остін нещадно розкритикував Росію за війну проти України з "навмисною жорстокістю". Американський посадовець додав, що бойові дії в Україні дозволили всім країнам побачити тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити.

Але водночас, як і в попередніх заявах, у Пентагоні вкотре повторюють, що війська НАТО не збираються воювати проти Росії. Але, як і раніше, США не збираються відмовлятись від підтримки України, яка захищає свою територіальну цілісність та суверенітет.

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