У Пентагоні порадили слідкувати за можливим виряджання військ КНДР для участі у війні з Україною

У структурі переконані, що за цим потрібно стежити.

Міністерство оборони США вважає необхідним відстежувати будь-яку можливість виряджання північнокорейських військ в Росію для їхньої участі у війні в Україні у межах домовленостей між лідерами двох країн під час їхньої останньої зустрічі в Пхеньяні.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Це точно та річ, за якою варто стежити», - зауважив представник Пентагону у відповідь на прохання прокоментувати можливість виряджання військових КНДР на поле бою в Україну.

Водночас він підкреслив, військовому керівництву Північної Кореї у разі виникнення такого запиту слід подумати, чи варто витрачати власні сили як «гарматне м’ясо» на війну РФ проти України.

«Ми бачили втрати російських військ. Але, знову ж, ми стежитимемо за цим»,- зазначив Райдер.

Нагадаємо, Washington Post повідомило, що США встановили обмеження на удари по території РФ – на яку глибину можна бити.

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