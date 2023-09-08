У Пентагоні пояснили, що боєприпаси зі збідненим ураном не збільшують ризики онкології

Танкові снаряди зі збідненого урану, відповідно до наукових досліджень та статистичних даними, не збільшують ризиків виникнення онкологічних захворювань, як про це заявляють російські посадовці.

Про це заявила офіційна представниця Пентагону Сабріна Сінгх із посиланням на дослідження авторитетних американських та міжнародних установ, - пише Укрінформ.

«Що стосується впливу снарядів зі збідненим ураном на здоров’я, то я б відкинула твердження російських посадовців»,- зауважила Сінгх.

Вона озвучила висновки фахівців CDC (Центрів контролю й профілактики захворювань США), які не знайшли доказів, що снаряди зі збідненим ураном викликають онкологічні захворювання.

Також ВООЗ не виявила зв’язку між застосування таких боєприпасів із захворюваннями на лейкемію або інші подібні хвороби.

«І навіть МАГАТЕ однозначно заявило, що немає жодного доведеного зв’язку між впливом уранових снарядів та збільшенням захворюваності на рак або значним впливом на здоров’я чи навколишнє середовище»,- підкреслила представниця Пентагону.

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Водночас вона нагадала, що снаряди, які США передають Україні застосовуються багатьма арміями світу.

«Ми вважаємо, що вони будуть найефективнішими снарядами для протидії російським танкам і допоможуть українцям захищати свою територію»,- резюмувала представниця Пентагону.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua пояснював, що таке снаряди зі збідненим ураном і для чого вони потрібні Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні понад мільярда доларів допомоги.

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