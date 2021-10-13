У Пентагоні прокоментували інцидент з американським атомним підводним човном

В оборонному відомстві вважають, що Китай не має рації, коли звинувачує США у приховуванні інформації про інцидент з підводним човном USS Connecticut.

У Пентагоні не згодні з думкою Китаю, що американська сторона нібито приховує інформацію про інцидент з атомним підводним човном USS Connecticut.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

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"Дивний у нас спосіб приховувати інформацію: адже ми самі опублікували пресреліз про те, що трапилося", — пожартував представник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати претензії з боку Китаю.

Нагадаємо, що американський атомний підводний човен USS Connecticut, який раніше отримав пошкодження під час виконання завдання в Південнокитайському морі, швидше за все, зіткнувся з невідомим китайським підводним об'єктом.

Після інциденту супутник зафіксував підводний човен в надводному положенні 3 жовтня приблизно о 77 км від острова Юнсін в Південнокитайському морі. Над островом в 1974 році було встановлено контроль з боку Китаю. Претензії до володіння островом пред'являє В'єтнам. На острові розташовуються китайська база для підводних човнів і військовий аеродром.

Можливо, що підводний човен USS Connecticut підходив до острова для проведення розвідки.

Також він навряд чи міг зіткнутися з підводним рельєфом, адже він добре вивчений. Швидше за все, підводний човен зіткнувся з китайським підводним штучним об'єктом, недавно створеним поблизу острова Юнсін для протидії наближається силам противника.

Нагадаємо, що раніше американські експерти заявили в соціальних мережах, що корпус носової частини атомного підводного човна ВМС США USS Connecticut, що зіткнувся з невідомим об'єктом, отримав великі пошкодження.

USS Connecticut з водотоннажністю 7,5 тис. Тонн є багатоцільовий атомним підводним човном четвертого покоління типу Seawolf. Її ракетне озброєння — до 50 ракет Harpoon і Tomahawk, які запускаються з торпедних апаратів. Крім бойових завдань вона виконує також розвідувальні функції.

Таких підводних човнів в ВМС США всього три. Вартість кожного досягає в поточних цінах $ 8,5 млрд.

Додамо, що раніше між декількома країнами спалахнув міжнародний скандал через підводні човни.

Австралія, Велика Британія і США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких введені в дію в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Тому Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали "ударом в спину".

Також посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на рішення про створення альянсу. За словами представника китайського посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету холодної війни і ідеологічних забобонів".

Відзначимо, в останні роки Пекін звинувачують в підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.

Зауважимо, що, за інформацією ЗМІ, США, Велика Британія і Австралія погодили деталі військового альянсу без участі Франції.

Як повідомлялося, в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства з США.

Біля сирійських берегів уже є британський підводний човен - ЗМІ

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