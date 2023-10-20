У Пентагоні розповіли, чи можна ATACMS використати на території Росії

США тримає у таємниці кількість ракет ATACMS, яку передали Росії.
Пентагон не озвучує кількість ракет ATACMS, переданих Україні, однак підкреслює, що це озброєння має застосовуватися виключно в межах суверенної української території.
Про це заявив 20 жовтня 2023 року речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.
«Я не можу вдаватися в деталі щодо кількості ATACMS, які ми поставили. Однак, як і всі інші системи та обладнання, які ми передали Україні, були підкріплені запевненнями, що вони використовуватимуться в межах суверенної України, щоб повернути назад та захистити суверенну українську територію»,- зауважив представник оборонного відомства.
Він також додав, що Сполучені Штати Америки продовжать консультації з Україною, а також союзниками й партнерами, щоби забезпечити нашу державу всім необхідним для захисту від агресії РФ.
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Нагадаємо, 17 жовтня Україна запустила ракети ATACMS по російських позиціях на окупованих територіях. Це стало першим випадком, коли ця далекобійна зброя, надана США, була застосована в Україні.
Згодом у Білому домі підтвердили надання Україні ракет ATACMS з радіусом дії 165 кілометрів. Відео запуску ракет ATACMS вже оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Сам запуск ракет, найімовірніше, здійснювали із РСЗВ HIMARS.
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