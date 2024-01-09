У Пентагоні розповіли, чому очільник американського міністерства оборони потрапив до лікарні

На фоні скандалу в США, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони Ллойда Остіна речник Пентагону генерал Патрік Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.

Про це він сказав під час пресбрифінгу, - пише Укрінформ.

«22 грудня, міністр оборони Ллойд Остін пройшов планову медичну процедуру в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. Під час процедури та під час перебування в лікарні він передав оперативні повноваження заступнику міністра оборони», - зауважив представник Пентагону.

Наступного дня після процедури Остін повернувся додому та продовжував працювати звідти протягом різдвяних свят.

«Ввечері 1 січня він почав відчувати сильний біль і був доставлений каретою швидкої до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, де його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Він був при свідомості, але відчував неабиякий біль. Того вечора він пройшов обстеження та огляд лікарів», - зауважив Райдер.

Тому 2 січня на підставі медичних рекомендацій окремі повноваження міністра оборони були передані заступниці міністра оборони Кетлін Гікс.

«Персонал міністра оборони й заступника, а також Об’єднаний комітет начальників штабів були повідомлені про те, що передача відбулася за допомогою регулярних процедур електронного сповіщення», - зауважив Райдер. Керівник апарату міністра оборони оповістив Білий дім про госпіталізацію Ллойда Остіна 4 січня.

«Керівник апарату міністра оборони був хворий на грип, що спричинило затримку цих повідомлень. Зараз ми розглядаємо, як ми можемо вдосконалити ці процедури сповіщень, включно зі сповіщенням Білого дому та Конгресу», - зазначив речник Пентагону.

За його словами, в другій половині дня 4 січня заступник міністра та керівник апарату міністра оборони негайно взялися за підготовку публічної заяви та звернення до Конгресу. Однак того ж дня їх було поінформовано, що міністр готується відновити повний зв’язок і відповідні оперативні обов’язки в п’ятницю, 5 січня.

«Наразі міністр залишається госпіталізованим у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, він одужує та перебуває в гарному стані»,- зауважив Райдер.

Речник уточнив, що Ллойд Остін перебуває не у відділенні інтенсивної терапії, а в іншій частині шпиталю: «Він продовжує відчувати дискомфорт, але прогноз сприятливий».

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Наразі міністр оборони має повний доступ до оперативної інформації та може віддавати необхідні накази засобами захищеного зв’язку..

«Міністр Остін взяв на себе відповідальність за проблеми, пов’язані з прозорістю (повідомлень про його стан здоров’я – ред.). Міністерство вживатиме заходів для вдосконалення наших процедур сповіщення», - резюмував генерал.

Водночас речник Пентагону не уточнив, що саме стало причиною для інтенсивної терапії міністра оборони і який діагноз він має зараз.

Нагадаємо, що Байден закликав республіканців у Конгресі схвалити понад 60 мільярдів доларів для України.

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