У Пентагоні розповіли, про що говорили Резніков і Остін перед новим "Рамштайном"

Міністр оборони України Олексій Резніков поговорив телефоном з очліьником Пентагону Ллойдом Остіном.
Лідери оборонних відомств двох країн обговорили пріоритети на наступну зустріч у форматі "Рамштайн", яка має відбутися вже 14 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Про це повідомив прес-секретар Пентагону Пет Райдер.
За його словами, під час діалогу йшлося про пріоритети контактної групи з питань оборони України, зокрема постачання Україні засобів ППО і артилерії. Резніков також поділився актуальною інформацією про ситуацію на фронті.
Міністри Остін і Резніков також обговорили пришвидшення відправлення до України озброєння, обіцяного на попередній зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.
"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше речник міноборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що дев’яте засідання контактної групи з питань оборони України зосередиться на конкретному обговоренні нагальних потреб ЗСУ напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії.
Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував "багато цікавих речей", які відбудуться під час засідання у форматі "Рамштайн".
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