Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Пентагоні розповіли, про що говорили Резніков і Остін перед новим "Рамштайном"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1226
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Пентагоні розповіли, про що говорили Резніков і Остін перед новим "Рамштайном"

Фото: Associated Press

Міністр оборони України Олексій Резніков поговорив телефоном з очліьником Пентагону Ллойдом Остіном.

Лідери оборонних відомств двох країн обговорили пріоритети на наступну зустріч у форматі "Рамштайн", яка має відбутися вже 14 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це повідомив прес-секретар Пентагону Пет Райдер.

За його словами, під час діалогу йшлося про пріоритети контактної групи з питань оборони України, зокрема постачання Україні засобів ППО і артилерії. Резніков також поділився актуальною інформацією про ситуацію на фронті.

Міністри Остін і Резніков також обговорили пришвидшення відправлення до України озброєння, обіцяного на попередній зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.

"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше речник міноборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що дев’яте засідання контактної групи з питань оборони України зосередиться на конкретному обговоренні нагальних потреб ЗСУ напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував "багато цікавих речей", які відбудуться під час засідання у форматі "Рамштайн".

Читайте також:

Результати "Рамштайну": чому Україна задоволена, а союзники - ні

Результати "Рамштайну": чому Україна задоволена, а союзники - ні

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1226
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація