У Пентагоні розповіли, про що говорили Резніков і Остін перед новим "Рамштайном"

Лідери оборонних відомств двох країн обговорили пріоритети на наступну зустріч у форматі "Рамштайн", яка має відбутися вже 14 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це повідомив прес-секретар Пентагону Пет Райдер.

За його словами, під час діалогу йшлося про пріоритети контактної групи з питань оборони України, зокрема постачання Україні засобів ППО і артилерії. Резніков також поділився актуальною інформацією про ситуацію на фронті.

Міністри Остін і Резніков також обговорили пришвидшення відправлення до України озброєння, обіцяного на попередній зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.

"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше речник міноборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що д ев’яте засідання контактної групи з питань оборони України зосередиться на конкретному обговоренні нагальних потреб ЗСУ напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував "багато цікавих речей", які відбудуться під час засідання у форматі "Рамштайн".

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