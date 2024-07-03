У Пентагоні розповіли про те, на яких умовах Україну візьмуть до НАТО

Сполучені Штати вважають, що майбутнє України – в Північноатлантичному альянсі, однак відповідне рішення мають приймати всі 32 члени НАТО.

Таку позицію озвучив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Це рішення альянсу НАТО, 32 країн. Але, звісно, те, що ми зараз робимо – і ви чули попередні заяви – це створення «мосту» для приєднання України до НАТО»,- сказав представник Пентагону у відповідь на прохання прокоментувати позицію міністра оборони США, чи вважає він, що Україна повинна стати членом Альянсу.

Райдер підкреслив, що частиною зусиль з підтримки України на цьому шляху є спільна робота стосовно забезпечення військових можливостей ЗСУ та створення оперативної сумісності в день, коли Україна стане членом НАТО.

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Райдер підкреслив, що частиною зусиль з підтримки України на цьому шляху є спільна робота стосовно забезпечення військових можливостей ЗСУ та створення оперативної сумісності в день, коли Україна стане членом НАТО.

Нагадаємо, союзники можуть запропонувати Україні альтернативу замість членства в НАТО.

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