У Пентагоні розповіли, що буде центральною темою нового "Рамштайну"

Обговорення можливостей для посилення протиповітряної оборони України, у тому числі установками Patriot та іншими системами, буде в центрі уваги 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у Брюсселі.

Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ.

«Протиповітряна оборона є пріоритетом для України. Це те, що їй потрібно - чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах. Тож я впевнена, що це буде темою обговорення на завтрашньому засіданні UDCG.

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Вона також зауважила, що очільник Пентагону Ллойд Остін разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США в середу вилетів до Брюсселя для участі в зустрічі Контактної групи. Там він також візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО в п’ятницю.

Нагадаємо, США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні на 6 млрд доларів, очільник Пентагону Ллойда Остіна розповів, яку зброю отримають ЗСУ.

Додамо, що ЗСУ в ніч проти 12 червня знову атакували російську ППО в окупованому Криму. Групового ракетного удару зазнали ворожий зенітний ракетний дивізіон С-300 та два дивізіони С-400.

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