У Пентагоні стурбованими дії на кордоні РФ та України, які викликають дестабілізацію, і продовжують відстежувати ситуацію

США продовжать консультуватися з цього питання зі своїми союзниками та партнерами.
США продовжують відстежувати ситуацію на кордоні Росією та Україною і звернуть увагу на будь-які агресивні дії у цьому регіоні.
Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі у зв'язку із повідомленнями у ЗМІ про перекидання РФ військ біля кордону з Україною, — пише "Інтерфакс".
"Як ми говорили раніше, будь-які агресивні, сприятливі ескалації дії викличуть велике занепокоєння у США. Ми продовжуємо підтримувати зусилля щодо деескалації в регіоні та дипломатичне врегулювання конфлікту у східній частині України", — сказав він.
США, як і раніше, стежать за ситуацією в цьому регіоні світу. Він додав, що США продовжать консультуватися з цього питання зі своїми союзниками та партнерами.
Але він відмовився робити припущення про передбачувані наміри російської сторони.
Читайте також:
- Зеленський зустрівся з Меркель: обговорили Донбас та енергетику
- Ситуація на Донбасі: бойовики били з мінометів та кулеметів, є поранені