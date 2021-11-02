У Пентагоні стурбованими дії на кордоні РФ та України, які викликають дестабілізацію, і продовжують відстежувати ситуацію

У Пентагоні стурбованими дії на кордоні РФ та України, які викликають дестабілізацію, і продовжують відстежувати ситуацію

США продовжать консультуватися з цього питання зі своїми союзниками та партнерами.

США продовжують відстежувати ситуацію на кордоні Росією та Україною і звернуть увагу на будь-які агресивні дії у цьому регіоні.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі у зв'язку із повідомленнями у ЗМІ про перекидання РФ військ біля кордону з Україною, — пише "Інтерфакс".

"Як ми говорили раніше, будь-які агресивні, сприятливі ескалації дії викличуть велике занепокоєння у США. Ми продовжуємо підтримувати зусилля щодо деескалації в регіоні та дипломатичне врегулювання конфлікту у східній частині України", — сказав він.

США, як і раніше, стежать за ситуацією в цьому регіоні світу. Він додав, що США продовжать консультуватися з цього питання зі своїми союзниками та партнерами.

Але він відмовився робити припущення про передбачувані наміри російської сторони.

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