У Пентагоні висловились про удар України по Чонгарському мосту: "Вони самі обирають цілі"

У відомстві зауважили, що українці "самі планують і проводять цей бій".

США не причетні до ударів по Чонгарському мосту, і Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії сама обирає цілі для ударів.

Про це прессекретар Пентагону Патрік Райдер заявив на брифінгу 22 червня.

Коментуючи удари по Чонгарському мосту, Райдер зазначив: "Це боротьба України. Вони планують і проводять цей бій".

"Ми зосереджені на роботі з ними (українцями – ред.), нашими союзниками і партнерами, щоб переконатися, що у них є бойові можливості, необхідні їм для захисту своєї країни і повернення суверенної території... Вони обирають цілі і виконують цю місію", – наголосив речник Пентагону.

Удар по Чонгарському мосту

Російські окупанти заявили про ракетний удар в ніч проти 22 червня по Чонгарському мосту на межі Херсонщини та Криму. На автомобільному мосту було пошкоджене дорожнє покриття, де утворилися кілька наскрізних дірок.

У ГУР Міноборони України прокоментували удари по Чонгарському мосту словами "далі буде". Там уточнили, що йдеться про планомірну роботу Сил оборони, руху опору та місцевого населення.

Як пояснив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, мета удару по Чонгарському мосту – знищення логістичного забезпечення ворога озброєнням і військовою технікою. Він наголосив, що необхідно знищити всі підвезення загарбникам на будь-якому напрямку.

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