У Пентагоні запевнили, що після зустрічі в Рамштайні коаліція для підтримки України збільшується

У Пентагоні запевнили, що після зустрічі в Рамштайні коаліція для підтримки України збільшується

Кількість міжнародних партнерів, які готові. забезпечувати міжнародну підтримку України за координації США, не обмежена.

Коаліція країн, які готові знову зібратися незабаром на рівні глав оборонних відомств для підтримки України, матиме більшу кількість, ніж під час першої зустрічі в німецькому Рамштайні.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Є й інші країни, які висловили зацікавленість у своїй участі, які не були присутніми на першому засіданні», – зауважив речник Пентагону.

Кількість міжнародних партнерів, готових забезпечувати міжнародну підтримку України за координації США, не обмежена.

«Ми хотіли б мати якомога більше країн»,- додав Кірбі.

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Зауважимо, що наступна нарада лідерів оборонних відомств країн має відбутися в понеділок. Вона відбудеться в онлайн-форматі.

Нагадаємо, вперше міністри оборони 40 держав світу зібрались на авіабазі Рамштайн - найбільшої військової закордонної бази США в світі - у Німеччині 26 квітня. США скликали конференцію своїх партнерів для допомоги Україні в її військовому протистоянні з Росією.

Український міністр оборони Резніков так прокоментував зустріч у Рамштайні: "Справжні друзі України". Зі свого боку, представники Бази Повітряних сил США назвали зустріч “історичною”.

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