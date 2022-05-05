У Пентагоні запевнили, що ракетні удари Росії не завадили постачанню зброї до України

У Пентагоні запевнили, що ракетні удари Росії не завадили постачанню зброї до України

Попри такі удари, Сполучені Штати зберігають усі можливості для постачання військової допомоги, в тому числі систем озброєнь.

Ракетні удари РФ по критично важливих об’єктах інфраструктури не стали проблемою для постачання військової підтримки до України, допомога продовжує надходити.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

"Вони (росіяни – ред.) намагалися уразити те, що, на нашу думку, є критично важливими інфраструктурними цілями на заході (України – ред.), в тому числі об’єкти електропостачання, транспортні вузли тощо. Ми розглядаємо це як їхні спроби підірвати можливості України щодо поновлення своїх сил", - зауважив представник оборонного відомства США.

Попри такі удари, Сполучені Штати зберігають усі можливості для постачання військової допомоги, в тому числі систем озброєнь. За словами Кірбі, США й інші західні країни мають багато способів для транспортування необхідної допомоги в Україну.

"Ми знаємо, що матеріали, зброя, боєприпаси потрапляють до рук українців", - резюмував речник Пентагону.

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