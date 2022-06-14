У Пентагоні запевнили, що США нададуть Україні більше далекобійних РСЗВ

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол заявив, що його країна скерує до України більше реактивних систем залпового вогню.
Раніше анонсовані Сполученими Штатами чотири РСЗВ є тільки початковим траншем, пояснив представник Пентагону.
Про це пише The Washington Post.
Під час конференції з безпеки у Вашингтоні Кол сказав, що "абсолютно справедливо" говорити про те, що чотири високомобільні артилерійські ракетні системи M142 або HIMARS, що були були відправлені до України, поки що є лише відправною точкою.
"Ми збираємося надати українцям те, що їм потрібно для їхньої мети на території України", – сказав заступник голови Міноборони США.
Нагадаємо, напередодні в Офісі президента назвали конкретні цифри та перелік озброєнь, необхідні для закінчення війни. У списку потреб є 300 РСЗВ.
Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що Україна очікує на постачання великих партій важкого озброєння наприкінці червня-на початку липня.
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