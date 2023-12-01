У Пентагоні запевняють, що підсилення допомоги Ізраїлю не впливатиме на підтримку України

Міністерство оборони США переконує, що будь-які рішення адміністрації щодо розширення можливостей військової допомоги Ізраїлю не будуть мати негативний ефект на оборонну підтримку України.

Про це заявила під час пресбрифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ.

«Ми забезпечуємо Ізраїль тим, що їм потрібно в їхній боротьбі з такою терористичною організацією як ХАМАС. Ми також окреслили те, що ми надаємо, а саме боєприпаси, високоточні боєприпаси та засоби ППО – що потрібно Армії оборони Ізраїлю»,- зауважила представниця Пентагону.

Вона прокоментувала запитання про появу в ЗМІ публікацій про те, що адміністрація Байдена могла зняти обмеження для доступу Ізраїлю до озброєнь і боєприпасів, які є в запасах США.

«Що стосується України – тут різні зони відповідальності, різні війни, дуже різні ландшафти», - пояснила Сінгх.

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Вона наголосила, що Сполучені Штати продовжують надавати підтримку Україні із запасів, що залишилися за статтею президентських повноважень. Водночас як допомога Ізраїлю надходить з іншого фонду – FMF, Іноземного військового фінансування.

«Знову ж, ми продовжуватимемо надавати обом країнам те, що їм потрібно», - резюмувала Сінгх.

Нагадаємо, що у Білому домі переконують, щоб Конгрес не відділяв допомогу Україні.

Зауважимо, ТСН.ua докладно висвітлює все, що відбувається в Америці, яка є основним військовим і фінансовим донором України у війні проти Росії. І політична криза в Конгресі США, яка вперше в історії призвела до відставки спікера Палати представників Кевіна Маккарті через шантаж невеликої групи трампістів у лавах Республіканської партії, грає проти нас.

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