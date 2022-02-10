У Пентагоні заявили про передислокацію ближче до України російських військ

У Пентагоні заявили про передислокацію ближче до України російських військ

З глибини Росії продовжують надходити додаткові ресурси до українського кордону, в тому числі на територію Білорусі.

Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордонів з Україною, у тому числі на території Білорусі.

Про це заявив речник міністерства оборони США Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

"Щодо нарощування кількості військ… ми надалі спостерігаємо, в тому числі протягом останньої доби, як з глибини Росії продовжують надходити додаткові ресурси до українського кордону, в тому числі на територію Білорусі", - зауважив речник Пентагону.

Він не став озвучувати конкретні цифри з розвідувальних звітів, але зауважив, що дані стосовно чисельності військ РФ продовжують зростати. А також повідомив про наявність ознак передислокації ближче до України додаткових батальйонних тактичних груп.

Таким чином, резюмував Кірбі, Росія продовжує дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, що в адміністрації президента США вважають загрозою ескалації поблизу українських кордонів спільні військові навчання Білорусі та Росії.

Нагадаємо, 10 лютого починаються військові навчання Росії та Білорусі. У Кремлі заявляють, що ці навчання мають виключно оборонний характер. Однак на Заході підозрюють, що це частина підготовки Росії до можливого вторгнення до України, і вже нарощують військову присутність у Європі.

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