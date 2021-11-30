У Пентагоні заявили про збільшення чисельності військ РФ біля кордону з Україною: Росію закликають озвучити наміри

У Пентагоні заявили про збільшення чисельності військ РФ біля кордону з Україною: Росію закликають озвучити наміри

Російські сили біля кордону України мають комбіновану структуру - це різні роди військ.

Сполучені Штати Америки продовжують спостерігати за пересуванням військ Росії біля українського кордону, а також фіксувати збільшення їхньої чисельності.

Про це заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

"Ми продовжуємо спостерігати з великим занепокоєнням за пересуванням російських військових підрозділів поблизу українського кордону", - зауважив представник оборонного відомства США.

Кірбі зазначив, що наразі не озвучуватиме конкретних цифр, але, за його словами, вони продовжують збільшуватися.

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"Ми стежимо за цим уважно, і що стосується чисельності, я б не давав оцінок з цієї трибуни стосовно того, що конкретно ми бачимо. Але я можу сказати, що ми надалі спостерігаємо пересування, ми продовжуємо бачити збільшення їхніх сил",- додав представник Пентагону.

Російські сили біля кордону України мають комбіновану структуру: "Я маю на увазі, що поблизу кордону з Україною продовжують зосереджуватися підрозділи різних родів військ".

Він вкотре звернувся із закликом до керівництва РФ бути більш прозорими щодо дій та намірів російських сил. Кірбі також підкреслив, що будь-які кроки Росії, спрямовані на ескалацію, викликатимуть серйозне ставлення з боку США, а також союзників та партнерів.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС Дмитро Кулеба назвав найгірший сценарій для України. За його словами, РФ може знову силою змінити кордони в Європі, як це вже було 2014, анексувавши Крим та окупувавши окремі райони Донецької та Луганської областей.

Слід зазначити, що раніше повідомлялося, що Росія сконцентрувала майже 100 тисяч російських військових біля кордонів з Україною. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня чи на початку лютого 2022 року.

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