Україна надала американським партнерам повну інформацію для обліку та інвентаризації озброєнь, переданих країні як військова допомога.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Важливо відзначити, що українці запропонували безпрецедентний доступ до інформації, що стосується обладнання, яке ми надаємо. Таким чином, вони повністю розуміють і підтримують нашу потребу у звітуванні», - заявив представник оборонного відомства США.

Так він прокоментував останній звіт генерального інспектора міноборони США про те, нібито необлікованими належним чином залишилися близько 40 тисяч одиниць американської зброї, наданої Україні.

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Речник Пентагону підкреслив, що наразі «немає вірогідних доказів незаконного виведення з України сучасної конвенційної зброї, наданої США».

Але є випадки поширення Росією дезінформації цілковито протилежного змісту.

Райдер відзначив, що ЗСУ застосовують надану зброю ефективно.

Нагадаємо, український журналіст Віталій Портников вважає, що російське політичне керівництво не буде обговорювати можливість закінчення війни і будуватиме політичні плани, виходячи з результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.

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