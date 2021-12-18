У Пентагоні заявили, що поки що не бачать змін на кордоні Росії та України

У Пентагоні заявили, що поки що не бачать змін на кордоні Росії та України

Вони продовжують стежити за ситуацією на українсько-російському кордоні.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США поки що не зафіксували значних змін на кордоні між Росією та Україною.

Про це пише "Інтерфакс".

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією на українсько-російському кордоні. Ми не спостерігаємо жодних істотних змін у розташуванні російських військ поряд із кордоном України", — додав на брифінгу Джон Кірбі.

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"(Російські війська – ред.) все ще там, у великій кількості", – резюмував він.

Як повідомлялося, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що ЄС може розширити або ухвалити додаткові санкції проти Росії у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

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