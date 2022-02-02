У Пентагоні заявили, що Путін не має права вето на вступ України до НАТО

У Пентагоні заявили, що Путін не має права вето на вступ України до НАТО

За словами речника Пентагону, рішення щодо членства може ухвалюватися виключно між Альянсом та Україною.

Речник Пентагону Джон Кірбі у вівторок, 1 лютого, заявив про відсутність у Російської Федерації права вето у питанні членства України в НАТО.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони США.

За його словами, рішення щодо розширення Альянсу може ухвалюватися виключно за участю суверенної держави, якої воно стосується, і представництва НАТО. "Це не те питання, на яке пан Путін може накласти вето. Це так не працює", - підкреслив Кірбі.

Речник Пентагону нагадав про допомогу з боку міжнародної спільноти із запровадженням в Україні реформ, зокрема в сфері оборони, необхідних для вступу в Альянс.

"Ми не збираємося так чи інакше будувати здогадки про майбутнє розширення НАТО чи участь у цьому України. Знову ж таки, це рішення може ухвалюватися лише між Альянсом та Україною, - резюмував він. - І не може інша нація намагатися диктувати умови..."

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Москва спеціально висунула нездійсненні вимоги у так званому договорі про "гарантії безпеки".

Сполучені Штати та НАТО офіційно відмовили Росії у вимозі не приймати Україну до лав Альянсу

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