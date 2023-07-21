У Пентагоні заявили, що в Україні вкрали деяку західну зброю: її вдалося повернути

Спостережний орган Пентагону виявив, що деяку західну зброю, надіслану в Україну, було викрадено до того, як її вилучили минулого року.

Згідно зі звітом генерального інспектора Міністерства оборони, отриманим CNN, злочинці та торговці зброєю в Україні минулого року викрали деяку зброю та обладнання, надане Заходом, призначене для українських військ, перш ніж його було вилучено.

Згідно зі звітом під назвою «Відповідальність Міністерства оборони за обладнання, надане Україні», українські спецслужби розкрили змови щодо викрадення зброї та обладнання.

У звіті генерального інспектора зазначено, що після вторгнення Росії в Україну минулого року здатність Міністерства оборони США відстежувати та контролювати все американське обладнання, яке надходить в Україну, як того вимагає закон про контроль за експортом зброї, зіткнулася з проблемами через обмежену присутність США в країні.

Згідно зі звітом, який досліджував період лютий-вересень 2022 року, управління оборонного співробітництва не змогло провести необхідний моніторинг кінцевого використання військового обладнання, яке Сполучені Штати надали Україні в 2022 фінансовому році.

«Неможливість персоналу Міністерства оборони відвідати місця, де використовувалося або зберігалося надане Україні обладнання, значно ускладнювало здатність здійснювати моніторинг.

Наприкінці жовтня 2022 року США відновили виїзні інспекції українських складів зброї, щоб краще відстежувати, куди йде техніка. Департамент також надав українцям системи відстеження, включаючи сканери та програмне забезпечення, повідомив законодавцям у лютому колишній заступник міністра оборони Пентагону з питань політики Колін Кал.

Але в доповіді підкреслюється, наскільки важко було США в перші дні війни відстежити зброю та обладнання на мільярди доларів, які вони надсилали в Україну.

Управління оборонного співробітництва звернулося до українського уряду з проханням надати звіти про витрати, втрати та пошкодження обладнання, наданого США, і вони доклали зусиль для запобігання незаконному розповсюдженню оборонних матеріалів, наданих Сполученими Штатами.

Проте злочинним організаціям вдалося викрасти частину зброї та обладнання, наданих США та їх союзниками, йдеться у звіті.

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Наприкінці червня 2022 року організована злочинна група під керівництвом неназваного російського чиновника приєдналася до добровольчого батальйону за підробленими документами та викрала зброю, зокрема гранатомет і кулемет, а також понад 1000 набоїв, йдеться у звіті. Згідно з повідомленням, українська розвідка зірвала змову.

Того ж місяця українські спецслужби також розкрили змову торговців зброєю, які працювали над продажем зброї та боєприпасів, які вони викрали на передовій на півдні України, а також окрему змову українських злочинців, які видавали себе за працівників гуманітарних організацій, які викрали бронежилети на 17 000 доларів США, йдеться у звіті.

А в серпні 2022 року українські спецслужби викрили групу бійців добровольчого батальйону, які викрали 60 гвинтівок і майже 1000 набоїв та зберігали їх на складі, «імовірно, для продажу на чорному ринку».

У звіті не уточнюється, чи були зброя та обладнання американськими.

Нагадаємо, 19 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для українських військових на суму в 1,3 млрд доларів. До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.