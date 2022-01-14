У Пентагоні заявляють, що дві третини російських військ біля України перекинуто з інших регіонів РФ

У Пентагоні заявляють, що дві третини російських військ біля України перекинуто з інших регіонів РФ

США розглядають різні сценарії розвитку ситуації на кордоні України і Росії.

Дві третини російських військ, які сконцентровані біля кордонів України, перекинуто з інших регіонів РФ.

Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, близько третини військ вже були зосереджені у західній частині Росії. Водночас близько 2/3 від усього бойового складу прийшли туди зсередини країни.

"Я не можу нічого говорити пересування військ зі сходу на захід Росії. Це особисте питання для Міноборони Росії. Я сказав би, що приблизно 2/3 нарощених військ, які ми бачили навколо України, – це війська, які ми вважаємо виведеними з гарнізону. Іншими словами, вони ще не були на заході країни, а прибули з інших місць. Проте це – їхня значна частина. Знову ж, близько 1/3 вже була у західних й південних військових округах", - сказав Кірбі.

Представник Пентагону наголосив, бо Сполучені Штати досі розглядають різні сценарії розвитку подій на російсько-українському кордоні. Вашингтон наразі немає підтверджень, що Росія почала відведення військ, зауважив Кірбі.

Крім того, американське Міноборони не має доказів, що Володимир Путін ухвалив остаточне рішення іще раз напасти на Україну. Саме тому Білий дім підтримує зусилля дипломатичного вирішення напруженості.

Нагадаємо, 12 січня 2022-го розслідувальна група Conflict Intelligence Team повідомила, що російські військові перекидають живу силу та техніки з Сибіру та Далекого Сходу до анексованого Криму, а також до регіонів, що межують з Україною. Йдеться про військові вантажівки, автозаправники, танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган". Ймовірно, військові також перевозять зенітний ракетний комплекс "Тор" або зенітну самохідну установку "Шилка".

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