ТСН у соціальних мережах

У Пентагоні шокували заявою про допомогу Україні

Американські посадовці пропонують Європі самій тягнути підтримку України.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Пентагон.

Пентагон. / © Associated Press

Майбутня військова підтримка України не може залежати від Сполучених Штатів Америки. Союзники з Європи мають взяти на себе більше ініціативи.

Про це заявив заступник глави Пентагону з політичних справ Елбридж Колбі, повідомляє Politico.

Зокрема, закликав американських союзників взяти на себе фінансування та виробництво озброєнь. Адже майбутня допомога Києву «не повинна залежати від значних внесків США

З його слів, що підтримка Вашингтона значною мірою спиралася на «скорочення обмежених арсеналів США». Цей підхід, наголосив американський посадовець, «більше не є стійким».

«Європа повинна пришвидшити взяття на себе основної відповідальності за конвенційну оборону континенту. Це не питання вибору, а стратегічна необхідність», — сказав Колбі.

Допомога Україні — заява Венса

Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, мовляв, пишається тим, що Білий дім припинив військову допомогу Україні.

«Чесно кажучи, це одне з тих рішень, якими найбільше пишаюся в нашій адміністрації. Ми сказали Європі: „Якщо хочете купувати зброю — будь ласка, але США більше не купують зброю та не відправляють її Україні“. Ми просто вийшли із цього процесу. І це дуже добре», — сказав Венс.

Дата публікації
Кількість переглядів
1006
