У Пентагоні звинуватили Байдена в бездумному роздаванні зброї

Джо Байден / © Associated Press

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В американському Пентагоні заявили, що адміністрація Джо Байдена протягом чотирьох років його президентства нібито не замислювалася над тим, скільки зброї мають Сполучені Штати.

Про це заявив речник Пентагону Шон Парнелл під час брифінгу, повідомляє АР.

Він відмовився уточнити, постачання якої саме зброї призупинено. За даними AP, пауза стосується ракет Patriot, високоточних ракет GMLRS, ракет Hellfire та снарядів для гаубиць.

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Водночас представник Міноборони США заявив, що необхідно зробити паузу для обмірковування стану американських арсеналів.

“Протягом тривалого часу, чотирьох років за адміністрації Байдена, ми роздавали зброю та боєприпаси, не замислюючись насправді про те, скільки їх у нас є”, — наголосив Шон Парнелл.

За його словами, президента Дональда Трампа було обрано, “ставлячи цю країну на перше місце та захищаючи батьківщину”.

Зауважимо, що таке рішення Пентагону викликало певний опір республіканських і демократичних прихильників України на Капітолійському пагорбі. Неясність виникла і серед американських військових та аналітиків.

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Хоча запаси ракет Patriot уже давно викликають занепокоєння, затримка деяких інших видів озброєння викликає подив, сказав контрадмірал ВМС у відставці Марк Монтгомері.

“Це зашкодить українським цивільним особам. У президента є можливість приборкати Пентагон, перш ніж буде завдано реальної шкоди”, — сказав Монтгомері.

Нагадаємо, конгресмен-демократ Євген Віндман заявив, що розлючений через зупинення постачання деякої американської зброї Україні. США мають “скоригувати свій курс” допомоги Києву, бо “це ставить під загрозу життя і територію українців”.

У Пентагоні кажуть, що готують для Дональда Трампа нові варіанти військової допомоги Україні. Міністерство оборони “ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти головної мети — закінчення війни, зберігаючи водночас боєздатність армії США та пріоритети національної безпеки”.

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Дата публікації 19:38, 02.07.25 Кількість переглядів 134 USAID - все! США залишають світ без фінансової допомоги