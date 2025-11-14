У переговорах затяжна пауза: експерт назвав єдину умову, за якої можливі зрушення

Переговори.

Реклама

Наразі переговори між Україною і Російською Федерацією нікуди не рухаються. Москва виявляє замало інтересу до просування у перемовинах.

Про це наголошує військовий аналітик Sky News Майкл Кларк.

“Те, що відбувається в Покровську, не має ніякого відношення до того, що не відбувається в Стамбулі”, - наголосив він.

Реклама

За словами Кларка, незважаючи на те, що відбувається на передовій, у переговорах майже нічого не змінюється. Однак Росія, вважає експерт, “здається, з цим згодна”. Єдиним винятком є обмін полоненими, який триває.

Аналітик Sky News згадує інтерв'ю із заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею.

“Він (Кислиця - Ред.) сказав, що росіяни дуже ретельно вивчають нас (представників Києва - Ред.) як особистостей. Вони дуже добре підготовлені, знають, хто ми, яке у нас походження, що за сім'ї у нас і так далі. І він сказав... що вони роблять все, щоб нас дратувати і спровокувати на гнів”, - каже аналітик.

Кларк розповідає, що деякі російські дипломати «відомі своєю лайливістю» під час переговорів.

Реклама

«Вони намагаються дратувати своїх опонентів індивідуально, щоб ті пішли з переговорів, і Росія могла звинуватити їх у зриві переговорів”, - висловився Кларк.

Він переконаний: для того, щоб справа дійсно рушила з місця, “потрібно значно більше тиску з боку США” Кларк. Втім, немає жодних ознак, що це може статися найближчим часом, констатує військовий аналітик.

Нагадаємо, перший заступник голови МЗС України Сергій Кислиця заявив, що переговори з Росією припинено. З цього слів, цьогорічні мирні переговори “завершилися з незначним прогресом, їх тепер припинено”.

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков у всьому звинувачує Київ. Він заявив, РФ буде продовжувати війну, якщо нібито “немає можливості для переговорів”. Представник Кремля, коментуючи перемовини, цинічно пригрозив, що Києву “рано чи пізно” доведеться вести перемовини “із набагато гіршого становища”.

Реклама