У Пхеньяні повідомили, що стан Кім Чен Ина "розбиває серця народу"

На думку аналітиків, такий сюжет свідчить про те, що влада КНДР прагне використати схуднення Кім Чен Ина для зміцнення лояльності до нього.

Режим хоче, щоб світ думав, що і північнокорейці дбають про свого лідера і плачуть через його худорлявість, кажуть експерти. Стан здоров'я північнокорейського диктатора Кім Чен Ина "розбиває серця народу".

Про це один з жителів Пхеньяна заявив у сюжеті держтелебачення КНДР, пише Daily Mail 28 червня.

"Наш шановний генеральний секретар виглядить виснаженим, і це розбиває серця народу. Всі говорять, як у них відразу навернулися сльози", - говорить він у сюжеті.

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На думку аналітиків, такий сюжет свідчить про те, що влада КНДР прагне використати схуднення Кім Чен Ина для зміцнення лояльності до нього в складні часи, зазначає видання.

"Пхеньян посилає повідомлення, що Кім Чен Ин - лідер, який дуже багато працює заради своїх громадян і до такої міри, що він мало їсть і худне. І режим хоче, щоб світ думав, що і північнокорейці дбають про свого лідера і плачуть через його худорлявість", - цитує газета експертів.

Нагадаємо, що лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин 5 червня вперше за місяць з'явився на публіці. Північнокорейський диктатор головував на засіданні політбюро Трудової партії Кореї. Він обговорив, зокрема, скликання правлячої партії і організаційні питання.

Востаннє лідера КНДР бачили на публіці 6 травня, коли він проводив фотосесію з сім'ями військових після їхнього концерту. Як повідомлялося, це рекордний для Кім Чен Ина період відсутності в 2021 році.

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