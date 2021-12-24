У Південній Кореї заявили про помилування ув'язненої за корупцію експрезидентки Пак Кин Хє

У Південній Кореї заявили про помилування ув'язненої за корупцію експрезидентки Пак Кин Хє

Політкиня мала відсидіти у в'язниці 22 роки.

Уряд Південної Кореї у п'ятницю, 24 грудня, оголосив про помилування колишньої президентки Пак Кин Хє, яка відбуває покарання за хабарництво та інші злочини.

Про це із посиланням на заяву південнокорейського Міністерства юстиції повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що відповідне рішення спрямоване на подолання минулих розбіжностей та сприяння національній єдності перед труднощами, викликаними пандемією COVID-19.

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"Ми маємо перейти в нову еру, подолавши біль минулого. Час сміливо об'єднати всі наші сили заради майбутнього, а не боротися одне з одним, маючи справу з минулим", - заявив очільник Республіки Корея Мун Чже Ін.

Він додав, що здоров'я Пак Кин Хє "значно погіршилося після майже п'яти років ув'язнення". Експрезидентку помилують 31 грудня разом з іще 3093 засудженими.

У грудні 2016 року парламент Південної Кореї на тлі корупційного скандалу проголосував за імпічмент Пак Кин Хє, а 10 березня рішення затвердив Конституційний суд країни. Впродовж кількох місяців в країні тривали протести як на підтримку усунення політкині, так і на її захист.

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У 2017 році експрезидентку заарештували та відправили до в'язниці. Її звинувачували у перевищенні владних повноважень, примусі, підкупі і витоку державної таємниці.

Вона нібито змовилася зі своєю подругою Чхве Сун Сіль, щоб змусити місцевих конгломератів пожертвувати загалом 77,4 млрд вон (68 млн доларів) двом некомерційним організаціям, а також вимагала хамарі від найбільших бізнес-груп країни, зокрема Samsung.

Політкиня мала відсидіти у в'язниці 22 роки. Сама вона називала себе жертвою політичної помсти.

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