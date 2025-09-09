У планах Путіна не мир: в ISW повідомили, що стоїть за останніми атаками Росії

Володимир Путін. / © Getty Images

Останні удари Російської Федерації по Україні ще раз демонструють, що “фюрер” Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни в Україні та припиненні вбивств.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці наголошують, що Росія послідовно посилює свої ударні та можливості від початку повномасштабного вторгнення 2022-го та помітно прискорила свою ударну кампанію після двосторонніх переговорів між Україною та Росією у Стамбулі 15 травня цього року.

За даними ISW, від моменту переговорів у середині травня російські війська здійснили 16 комбінованих ударів, що включали понад 400 повітряних цілей. Зазначається, що обстріл проти 7 вересня є п'ятим комбінованим ударом понад 500 безпілотників та ракет від моменту саміту США-Росія на Алясці 15 серпня.

“Путін неодноразово відкидав зусилля України та США щодо встановлення режиму припинення вогню на полі бою та продовжує наполягати на тому, що Росія не може погодитися на припинення вогню, доки не буде укладено мирну угоду”, - йдеться у звіті.

Ба більше, зауважують фахівці Інституту, господар Кремля не доклав жодних зусиль для підготовки суспільства чи інформаційного простору в РФ до припинення війни, яке призведе до менш ніж капітуляції України перед усіма початковими воєнними вимогами Москви.

Зокрема, 7 вересня один з російських так званих мілблогер заявив, мовляв, масштаби останнього дуже масованого удару демонструють “непохитну волю” Росії і показують, що вона продовжує “ввічливо ігнорувати” неодноразове засудження російських атак президентом США Дональдом Трампом. Крім того, мілблогер стверджував, що переговори вступають у період “порожніх розмов”.

Нагадаємо, раніше в ISW наголошували на тому, що “фюрер” Путін свідомо робить мир неможливим. Зокрема, про свідчать його заяви про те, що він вважає нинішню українську владу "нелегітимною", а тому, з його слів, укласти мирну угоду неможливо. Також диктатор висунув нову вимогу: навіть у разі підписання мирної угоди Україна повинна скасувати воєнний стан, провести президентські вибори, а після цього - організувати "всенародний референдум для кодифікації домовленостей".