У Politico дізналися подробиці "таємної" військової допомоги Україні від США на $200 млн

У Politico дізналися подробиці "таємної" військової допомоги Україні від США на $200 млн

За даними видання, Київ "на найвищому рівні" проінформували про майбутню допомогу ще минулого місяця.

США у межах схваленої додаткової оборонної підтримки для України в розмірі 200 мільйонів доларів нададуть країні радіолокаційні системи та морське обладнання.

Про це із посиланням на низку власних джерел в американському та українському урядах у вівторок, 11 січня, повідомляє Politico.

Зазначається, що пакет підтримки на 200 мільйонів доларів затвердили в межах повноважень президента США Джо Байдена на списання коштів, згідно з якими він може надати допомогу країні, яка перебуває в небезпеці.

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Для ухвалення відповідного рішення американський лідер повинен доручити держсекретарю і міністру оборони виділити із запасів Пентагону певний об'єм допомоги, після чого довести до відома Конгресу, що "непередбачена надзвичайна ситуація потребує негайної військової допомоги".

Втім, декілька співробітників Конгресу США заявили виданню, що не знали про рішення надати Києву додаткову підтримку і вперше почули про нього під час нещодавнього таємного брифінгу.

Тим часом радник президента України Володимира Зеленського на умовах анонімності розповів виданню, що Київ "на найвищому рівні" проінформували про майбутню допомогу ще минулого місяця.

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"З огляду на те, що розвідка США послідовно припускає, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення, використовуючи всю своювійськову міць, ця допомога дозволила б Україні завдати додаткових збитків Росії, але істотно не змінила б результату", - вказав український посадовець.

За даними видання, жодна зброя із 200-мільйонного пакета допомоги ще не дійшла до України і терміни перших поставок наразі невідомі.

У Politico вказують, що Байден не вперше використовує свої повноваження щодо списання коштів. Так, у серпні незадовго до зустрічі із Зеленським він зобов'язав США надати Києву військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів. Частина цього траншу, зокрема стрілецька зброя та боєприпаси, прибула до України минулого місяця.

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Нагадаємо, що вперше інформація про схвалення США додаткової оборонної підтримки для України в розмірі 200 мільйонів доларів з'явилася на сайті CNN.

Повідомлялося, що "адміністрація президента Джо Байдена без зайвого галасу санкціонувала додаткову допомогу Україні у розмірі 200 мільйонів доларів наприкінці грудня на тлі нарощування російських військ уздовж українських кордонів".