"У полку інтербандерівців прибуло": українці з Французького іноземного легіону зможуть поїхати до України в повному бойовому екіпіруванні

"У полку інтербандерівців прибуло": українці з Французького іноземного легіону зможуть поїхати до України в повному бойовому екіпіруванні

Україна сформує додатковий легіон територіальної оборони з іноземців.

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що українці з Французького іноземного легіону зможуть поїхати до України в повному бойовому екіпіруванні.

Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі.

Французький іноземний легіон, який складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які хочуть захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повне екіпірування.

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Президент України також повідомив, що Україна сформує додатковий легіон територіальної оборони з іноземців. "Так що в полку інтербандерівців прибуло. Начувайтесь, варвари!" – написали в ЗСУ.

Французький Іноземний легіон — військове з'єднання французької армії. Легіон складається з висококваліфікованих піхотинців, і унікальний тим, що відкритий для іноземців, готових служити у збройних силах Франції.

Легіон був провідним учасником у всіх вирішальних мілітарних моментах історії Франції.

Раніше легіон нараховував до 40 000 осіб, нині особовий склад скоротився до 9 000.

У наші дні Легіон використовують здебільшого для запобігання воєнним діям у межах місій під егідою ООН або НАТО (наприклад, Боснія, Косово, Афганістан), у миротворчих операціях, для евакуації людей із районів ведення воєнних дій, надання гуманітарної допомоги, відновлення інфраструктури (наприклад, у Лівані і після цунамі 2004 в Південно-Східній Азії). Водночас Легіон готовий до проведення спецоперацій (боїв у джунглях, в нічних умовах, проти терористів і для звільнення заручників).