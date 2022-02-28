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"У полку інтербандерівців прибуло": українці з Французького іноземного легіону зможуть поїхати до України в повному бойовому екіпіруванні

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"У полку інтербандерівців прибуло": українці з Французького іноземного легіону зможуть поїхати до України в повному бойовому екіпіруванні

Ілюстративне фото / Associated Press

Україна сформує додатковий легіон територіальної оборони з іноземців.

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що українці з Французького іноземного легіону зможуть поїхати до України в повному бойовому екіпіруванні.

Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі. 

Французький іноземний легіон, який складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які хочуть захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повне екіпірування.

Президент України також повідомив, що Україна сформує додатковий легіон територіальної оборони з іноземців. "Так що в полку інтербандерівців прибуло. Начувайтесь, варвари!" – написали в ЗСУ.

Французький Іноземний легіон  — військове з'єднання французької армії. Легіон складається з висококваліфікованих піхотинців, і унікальний тим, що відкритий для іноземців, готових служити у збройних силах Франції.

Легіон був провідним учасником у всіх вирішальних мілітарних моментах історії Франції.

Раніше легіон нараховував до 40 000 осіб, нині особовий склад скоротився до 9 000.

У наші дні Легіон використовують здебільшого для запобігання воєнним діям у межах місій під егідою ООН або НАТО (наприклад, Боснія, Косово, Афганістан), у миротворчих операціях, для евакуації людей із районів ведення воєнних дій, надання гуманітарної допомоги, відновлення інфраструктури (наприклад, у Лівані і після цунамі 2004 в Південно-Східній Азії). Водночас Легіон готовий до проведення спецоперацій (боїв у джунглях, в нічних умовах, проти терористів і для звільнення заручників).

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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