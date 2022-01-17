У Польщі анонсували ще одну зустріч Дуди та Зеленського: про що говоритимуть

У Польщі анонсували ще одну зустріч Дуди та Зеленського: про що говоритимуть

Під час переговорів із США та НАТО Росія "не відмовилася від своїх радикальних очікувань".

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Очільники держав говоритимуть про агресію РФ щодо України.

Про це заявив очільник бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, повідомляє PAP.

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"Попереду тиждень, протягом якого також будуть численні консультації, переважно серед союзників. Наш президент зустрінеться з президентом України", - сказав він.

Як зазначається, необхідність консультацій викликана тим, що після переговорів із Заходом "росіяни не відмовилися від своїх вимог, надто радикальних, а якщо прямо кажучи – нахабних". Таким чином, за його словами, потрібно бути готовими до різних сценаріїв розвитку ситуації навколо України.

На його думку, широкомасштабний наступ російських військ є "найменш ймовірним" сценарієм, але його також не можна виключати.

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"Росія, мабуть, стоїть перед дилемою: якщо Захід збереже свою рішучу позицію, тобто Путін нічого не досягне, то росіяни щось захочуть зробити. Він також повинен здійснити якийсь жест щодо власного суспільства. І це ризик", - пояснив очільник БНБ.

До слова, 12 січня після засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі Єнс Столтенберг заявив про відмову йти на ультиматум Росії щодо приймання України до Альянсу.

Нагадаємо, у грудні 2021 року троє президентів України, Польщі та Литви зустрілися на Прикарпатті в резиденції "Синьогора".

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