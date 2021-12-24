У Польщі не виключають, що, окрім Білорусі, побудують стіну і на кордоні з Україною

У Польщі не виключають, що, окрім Білорусі, побудують стіну і на кордоні з Україною

За його словами, Польща повинна бути готова до "років тривоги, агресії".

Польща може добудувати стіну на кордоні з Білоруссю і продовжити її до кордону з Україною.

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Таке припущення в інтерв'ю "Gazeta Polska Codziennie" висловив віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський, пише rmf24.pl.

"Я не виключаю, що стіну на кордоні (ред. - з Білоруссю), яка вже будується, доведеться укріплювати і продовжити до кордону з Україною", - сказав він та додав, що сьогодні невідомо, в якому напрямку піде російська агресія, але треба готуватися до різних варіантів.

На думку Качинського, "Москва вирішила, що настав хороший час для того, щоб завершити важливі для неї справи". За словами польського чиновника, Росія наразі, принаймні тимчасово, в одній команді з Китаєм, який також зміцнює свої позиції. Водночас Захід "роками дуже наївно дивиться на Москву".

Щодо можливо нападу РФ на Україну, то Качинський оцінює такий сценарій як нераціональний.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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