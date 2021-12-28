У Польщі не виключають жодного варіанту розвитку подій на кордоні України та РФ: що вважає Дуда

У Польщі не виключають жодного варіанту розвитку подій на кордоні України та РФ: що вважає Дуда

Польська влада вважає ситуацію серйозною.

Влада Польщі не відкидає жодного варіанту розвитку ситуації на кордоні України з Росією і зберігає тісну співпрацю з нашою державою.

Про це голова Кабінету президента Польщі Павел Шрот розповів Польському радіо, - пише Укрінформ.

За його словами, Анджей Дуда отримує інформацію стосовно ситуації на українсько-російському кордоні - як від польських служб, так і від союзників Польщі.

"Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація - серйозна. Ми тісно співпрацюємо з Україною. Перед святами президент (Дуда – ред.) зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у форматі Люблінського трикутника. Найближчим часом – це не останні контакти, співпраця є дуже інтенсивною", - зауважив Шрот.

Він наголосив, що президент Польщі дуже підтримує Україну, коли йдеться про збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що російські війська в Україні "втоплять в крові".

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