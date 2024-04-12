У Польщі очікують великої хвилі біженців з України: в МЗС назвали причину

Сікорський заявив, що "скоро українські міста можуть лишитися без світла".

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу США за зволікання з допомогою Україні, наголосивши, що державі вже бракує ракет до ППО і це може означати велику хвилю біженців.

Про це міністр заявив у ефірі CNN 12 квітня, коли РФ влаштувала масовану атаку по Україні, зокрема повністю знищивши Трипільську ТЕС.

Сікорський сказав, що такі атаки по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином. Він наголосив, що Україна давно просить про розблокування допомоги від США.

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"Зараз ми можемо бачити, до чого призводить її відсутність. Українські ТЕС руйнують одна за іншою. Скоро українські міста можуть лишитися без світла. І я очікую, що це може означати велику хвилю біженців", – зауважив польський міністр.

Він також нагадав, як президент США Джо Байден побував із винятковим візитом у Києві перед першою річницею повномасштабного вторгнення, де запевнив у підтримці. Водночас, як зазначив Сікорський, законопроєкт про додаткове фінансування допомоги для України чекає рішення Конгресу фактично від серпня 2023 року.

"Закликаю знову спікера Джонсона: дайте демократії ухвалити рішення… Питання потрібно винести на голосування, щоби кошти і необхідна зброя могли постачатися Україні. Якщо цього не буде, Росія буде завдавати нових руйнувань, а довіра до США буде під питанням", – висловився голова польського МЗС.

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Сікорський додав, що ЄС і країни-члени витратили вже вдвічі більше на допомогу Україні, аніж США.

"Зараз потрібно, щоби США зробили те, що пообіцяв президент США", – сказав міністр.

Згодом Сікорський поширив у Мережі новину про повне руйнування Трипільської ТЕС із підписом "Оце ваше місце в історії", позначивши у дописі Кремль та спікера Палати представників США Майка Джонсона.

Допис Радостава Сікорського про Трипільську ТЕС / Скриншот

До слова, у Білому домі відреагували на чергові удари РФ по Україні, які уразили критично важливі об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема Трипільску ТЕС. Як заявили у відомстві, це свідчать про необхідність для Конгресу США негайно внести на розгляд та ухвалити законопроєкт із підтримкою України.

Додамо, що того ж дня США підписали угоду про надання Україні 138 млн дол. на модернізацію систем ППО.

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