У Польщі очікують великої хвилі біженців з України: в МЗС назвали причину

Сікорський заявив, що "скоро українські міста можуть лишитися без світла".
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу США за зволікання з допомогою Україні, наголосивши, що державі вже бракує ракет до ППО і це може означати велику хвилю біженців.
Про це міністр заявив у ефірі CNN 12 квітня, коли РФ влаштувала масовану атаку по Україні, зокрема повністю знищивши Трипільську ТЕС.
Сікорський сказав, що такі атаки по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином. Він наголосив, що Україна давно просить про розблокування допомоги від США.
"Зараз ми можемо бачити, до чого призводить її відсутність. Українські ТЕС руйнують одна за іншою. Скоро українські міста можуть лишитися без світла. І я очікую, що це може означати велику хвилю біженців", – зауважив польський міністр.
Він також нагадав, як президент США Джо Байден побував із винятковим візитом у Києві перед першою річницею повномасштабного вторгнення, де запевнив у підтримці. Водночас, як зазначив Сікорський, законопроєкт про додаткове фінансування допомоги для України чекає рішення Конгресу фактично від серпня 2023 року.
"Закликаю знову спікера Джонсона: дайте демократії ухвалити рішення… Питання потрібно винести на голосування, щоби кошти і необхідна зброя могли постачатися Україні. Якщо цього не буде, Росія буде завдавати нових руйнувань, а довіра до США буде під питанням", – висловився голова польського МЗС.
Читайте провідні новини дня:
- Новий наступ Росії: напрямки, строки та цілі – що про це кажуть західні лідери та військові
- Чому Росії вдалось знищити ТЕС, яка "була захищена на 100%": експерт вказав на нюанси
- Вилучення автівок, покарання для ухилянтів та повістки по-новому: що змінить закон про мобілізацію
Сікорський додав, що ЄС і країни-члени витратили вже вдвічі більше на допомогу Україні, аніж США.
"Зараз потрібно, щоби США зробили те, що пообіцяв президент США", – сказав міністр.
Згодом Сікорський поширив у Мережі новину про повне руйнування Трипільської ТЕС із підписом "Оце ваше місце в історії", позначивши у дописі Кремль та спікера Палати представників США Майка Джонсона.
До слова, у Білому домі відреагували на чергові удари РФ по Україні, які уразили критично важливі об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема Трипільску ТЕС. Як заявили у відомстві, це свідчать про необхідність для Конгресу США негайно внести на розгляд та ухвалити законопроєкт із підтримкою України.
Додамо, що того ж дня США підписали угоду про надання Україні 138 млн дол. на модернізацію систем ППО.
Читайте також: