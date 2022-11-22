"У Польщі почали ставити на військовий облік українських чоловіків": яку дезінформацію поширюють пропагандисти РФ

Крім війни на полі бою, Росія веде інформаційну війну, спрямовану на те, щоб посіяти хаос та паніку серед мирного населення.

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 21 листопада 2022 року окупанти поширили чергові фейки та дезінформації.

Зокрема, йдеться про наступні маніпуляції:

Фейк

Запорізький колаборант В. Рогов заявив, що «українська влада перешкоджає виїзду населення із Запоріжжя, щоб використовувати людей як живий щит для прикриття військових об’єктів… При цьому в Запоріжжі ЗСУ використовують тактику «слоєного пирога», коли військові живуть в оточенні цивільних, а військові склади перебувають в оточенні цивільних об’єктів».

Дезінформацію

Пропагандистські ЗМІ РФ повідомили, що «в Польщі почали ставити на військовий облік українських чоловіків, які втекли від мобілізації… за згодою ОП України Польща примусово записуватиме українських чоловіків, які прибули в країну, до тренувальних таборів для українських військових».

Маніпуляцію

Речник президента РФ Д. Пєсков заявив, що «РФ закликає всі країни вплинути на Україну, щоб вона припинила обстрілювати Запорізьку АЕС… Це не може не викликати наше занепокоєння, це має викликати сильне занепокоєння МАГАТЕ».

Які фейки поширює Росія

Нагадаємо, що раніше очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що РФ намагається просувати фейк про те, що начебто українська ракета ППО спричинила вибухи у Польщі біля села Пшеводув.

Також Кремль розганяє новий фейк про "наступ" ЗСУ на Бєлгород. Називають навіть термін наступу - вже цієї зими.

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