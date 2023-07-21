У Польщі "посилюється настрій" розмістити війська в Україні: розвідка РФ озвучила побрехеньки

У російській розвідці вигадали, що Польща начебто може запровадити контроль на західних територіях України, розмістивши там свої війська.

Про це голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив на засіданні Радбезу країни 21 липня.

Так, Наришкін стверджував про наявність у розвідки інформації про те, що на Заході з'являється "усвідомлення того, що питання поразки України — це питання лише часу".

"У зв'язку з цим у польського керівництва посилюється настрій на те, щоб запровадити контроль на західних територіях України, у західних областях шляхом розміщення там своїх військ", – стверджує очільник СЗР.

Послухавши цю фейкову заяву, президент РФ Володимир Путін доручив Наришкіну відстежувати плани Польщі щодо України.

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