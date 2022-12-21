У Польщі пояснили, чому так потужно допомагають Україні у війні

Якби Польща не почала "допомагати українцям, вона була б у значно більшій небезпеці, ніж зараз".

Таку думку висловив голова правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський в одному з останніх інтерв'ю, пишуть польські ЗМІ.

"Рівень загрози був би незрівнянно вищим, крім того, знизилися б наші позиції на міжнародній арені. Ми поставили б себе в лави проросійських держав, зазнали б моральної поразки. Словом, тверда прихильність до підтримки Києва — це правильне рішення в усіх відношеннях: це найбезпечніше для Польщі, найкраще політично і показує нас у кращому світлі", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання щодо можливості подальшої допомоги Україні, Качинський наголосив, що коли йдеться про військову підтримку, Польщі потрібно "глибоко зітхнути, щоб не задихатися". Політик зазначив, що Україна все ще потребує підтримки Польщі. За його словами, роль Варшави нині є вирішальною.

"Підтримка України є пріоритетом, але ми маємо пам'ятати про розвиток нашого оборонного потенціалу", - додав він.

Нагадаємо, Польща від початку повномасштабного вторгнення "включилася" в допомогу Україні. Нині сусідня країна одна з тих, які найбільше допомагають нам перемогти російського агресора і відстояти свою незалежність. Крім того, саме Польща прийняли чи не найбільше українців, які змушені покинути свої рідні домівки через російський терор. Біженцям у Польщі усіляко допомагають, а також неабияк підтримують і влаштовують для них різноманітні заходи, щоб вони почувалися як вдома.

Президент Польщі Анджей Дуда каже, що його країна надала Україні величезну військову підтримку, яка оцінюється приблизно в 2 мільярди доларів, і полякам нині "приємно отримати інформацію про те, що озброєння, виготовлене в Польщі, добре працює і дійсно допомагає українським воїнам захищати територію України".

Утім, нещодавно дружня до України Польща заблокувала пакет допомоги - 18 мільярдів євро макрофіну, обіцяного й уже погодженого Євросоюзом.

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