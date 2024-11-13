У Польщі пояснили, що потрібно зробити перед початком переговорів про припинення війни

Потрібно бути дуже обережним, коли пропонують хибний мир на основі ілюзій.

Перед початком переговорів про припинення війни в Україні потрібно зупинити російський наступ, який спричиняє великі руйнування та втрати.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Марек Правда, інформує Еспресо.

Він заявив, що потрібно бути дуже обережним, коли пропонують хибний мир на основі ілюзій.

"Іноді, коли слухаєш наших колег у різних європейських країнах, починаєш думати, що вони вірять: якщо наші опоненти, наші вороги виконали одну-дві умови, то проблему вирішено. Але ворог мислить зовсім інакше, і вірити на слово навряд чи можна", - сказав він.

Правда зазначив, що для Росії Захід сприймається як ворог не через те, що робить Захід, а через те, що західна цивілізація базується на правилах і певних цінностях.

"Власне, це вони вбачають загрозою. За цією логікою, Росії потрібно, щоб Захід, який стоїть на правилах, ставав більш нестабільним, де правила не діють. Росія не хоче жити в мирі в спільноті мирних країн, вона хоче існувати в хаосі, де навколо незадоволені, розлючені нестабільністю. Ось чого прагне такий гравець, як Росія", - зазначив він.

Правда заявив, що країнам НАТО слід почали вчитися заново і ставати сильнішими, попри будь-які заяви з боку США.

"НАТО не померло, не зупинилося. Ми не думаємо, що новий президент США зможе, як він каже, поховати НАТО. Ми все-таки віримо, що буде співпраця в поліцентричному світі, тому що ми потрібні один одному. Ми можемо не погоджуватися з багатьох питань, але в ключових питаннях трансатлантичної співпраці нас чекає тільки співпраця, тому що це в наших інтересах. Наприклад, перемовини про закінчення війни, які допомагають Україні й не винагороджують агресора. З першої каденції Дональда Трампа ми пам’ятаємо, що він адвокатував політику сили та був першим, хто передав комплекти зброї бойового призначення Україні від США. Це робить нас певними оптимістами, що і від цієї каденції можна очікувати співпраці, принаймні в рамках Альянсу в поліцентричному світі. Сила Альянсу не може бути переоцінена, і не тільки двостороння співпраця важлива", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна прагне посилити позицію перед переговорами, і ця зима є критичним моментом.

Крім того, ми раніше інформували, що укладена мирна угода з Росією може зашкодити США.

Читайте також: