У Польщі пояснили, за яких умов Україні можуть надати літаки: проте є "але"

Проте це можливе лише в межах НАТО чи вужчої коаліції.

Проте нині це питання не обговорюється.

Про це під час засідання комісії з національної оборони Сейму Польщі на тему нинішньої ситуації в Україні у зв’язку з російською агресією заявив заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич, - пише Укрінформ.

“Сьогодні немає дискусії щодо передачі (літаків Україні – ред.). Якщо такі переговори будуть серед союзників чи то в межах “Рамштайну”, чи у вужчій коаліції, то, звичайно, ми, без сумніву, братимемо в цьому участь”,- зауважив Скуркевич, відповідаючи на запитання щодо можливої передачі Польщею Україні літаків F-16 та МіГ-29.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що рішення про передавання Україні винищувачів F-16 має ухвалювати Північноатлантичний альянс.

Водночас раніше ЗМІ писали про те, що Вашингтон не буде забороняти союзникам постачати винищувачі F-16 Україні.

Але військові експерти вважають, що Україна може отримати винищувачі F-16 раніше, ніж очікувалося.

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