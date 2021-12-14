У Польщі пропонують "стримувати" Москву для деескалації навколо України

У Польщі пропонують "стримувати" Москву для деескалації навколо України

ЄС веде переговори з Британією та США про можливі санкції проти РФ.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що деескалація напруги навколо України повинна бути досягнута "шляхом стримування" Росії.

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Про це він заявив 13 грудня у Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє tvn24.pl.

За його словами деескалація напруги на лінії Росія-Україна є метою Європейського Союзу та всієї трансатлантичної спільноти.

"Щодо польської позиції, то я казав, що мета Європейського Союзу, навіть усієї трансатлантичної спільноти – деескалація напруженості навколо України, але цієї деескалації потрібно досягати за допомогою стримування. Коли цієї симетрії не існує, може бути стимул для подальших дій Росії, які, на нашу думку, спрямовані на погіршення безпеки на східному фланзі як ЄС, так і НАТО", - наголосив Збігнєв Рау.

Він також додав, що наразі ЄС веде переговори з Великою Британією та США про можливі санкції проти Росії. "Усі міністри дуже чітко дали зрозуміти, що будь-яка агресія проти України матиме політичні наслідки та високі економічні втрати для Росії, - зазначив очільник польського МЗС.

Нагадаємо, 13 грудня міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися, що у разі нападу Росії на Україну проти Москви будуть введені додаткові економічні санкції.

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